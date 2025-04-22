السعودية: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للوافد المتأخر عن المغادرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن الترحيل سيكون من ضمن العقوبات أيضا، مشددة على "أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية."

وكانت الداخلية السعودية كشفت، في وقت سابق، عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.