طائرة مسيرة أوكرانية تستهدف مجمعا صناعيا في عمق روسيا

قال مسئول أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن مُسيرة استهدفت مجمعا صناعيا روسيا على بعد نحو 1300 كيلومتر (800 ميل) من أوكرانيا، وذلك بعدما جعل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تطوير هذا السلاح أولوية، وشنت روسيا هجمات ضد أوكرانيا بعدد قياسي من الطائرات المسيرة خلال يونيو الماضي.

وتسابق الطرفان في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات، إلى على تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة وتعزيز استخدامها في ساحة المعركة.

ونشر الطرفان طائرات مسيرة أكثر تطورا وفتكا، مما حول الحرب إلى حقل تجارب للسلاح الجديد.

وتسعى كل من روسيا وأوكرانيا إلى تعزيز ترساناتهما من الأسلحة، وذلك مع عدم تحقيق أي تقدم في محادثات السلام المباشرة الأخيرة أي تقدم في الجهود الرامية لوقف القتال رغم الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات رسمية جمعتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أطلقت روسيا، خلال يونيو الماضي، 5438 طائرة مسيرة على أوكرانيا، وهو رقم قياسي شهري جديد في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.