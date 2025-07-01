ماذا يبحث ترامب ونتنياهو في اللقاء المنتظر الأسبوع المقبل؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث ملفَّي قطاع غزة وإيران خلال لقائه المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب، ومسئولين آخرين.

وأضاف نتنياهو، في حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: "لدينا بعض الأمور لإتمامها قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق تجاري بالإضافة إلى أمور أخرى. اجتماعات مع رؤساء الكونجرس ومجلس الشيوخ واجتماعات أمنية، لن أفصح عنها هنا".

ولم يوضح نتنياهو مضمون الزيارة، باستثناء قوله إنه سيبحث صفقة تجارية.

وكان ترامب قال الجمعة الماضية، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "قريب"، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ "في الأسبوع المقبل".

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي.