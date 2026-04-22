سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات

أدانت وزارة الخارجية السورية، مساء الثلاثاء، "مخططا إرهابيا" كان يستهدف أمن دولة الإمارات.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة".

وأكدت على "تضامنها الكامل مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية وللحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشددت الوزارة على "رفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وعلى دعمها لكل الجهود الرامية إلى صون أمن واستقرار وسلامة الدول العربية".

والاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن جهاز أمن الدولة أعلن "تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة".

وأوضحت أن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطهم بـ"ولاية الفقيه" في إيران، التي لم تعلق على ذلك.

كما أظهرت التحقيقات "تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث نفذوا عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة".

وكانت الإمارات، بحسب رصد سابق للأناضول، من أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات صاروخية وبالمسيّرات من جانب إيران خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وخلال تلك الفترة، قالت طهران إنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية بالمنطقة، بإطار ردها على الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، قبل أن تعلن طهران وواشنطن في 8 أبريل الجاري هدنة مؤقتة لأسبوعين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، تمديدها، على أمل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.