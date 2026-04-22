رئيس فنلندا يؤكد ضرورة إصلاح النظام العالمي

أكد رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، أن العالم يمر بمرحلة من انعدام السلام، مشيرا إلى أن النظام العالمي يتعرض لاختلالات حاليا ما يحتم ضرورة إصلاحه.

وأوضح ستوب خلال كلمة ألقاها على هامش زيارته لجامعة الدول العربية ولقائه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن بلاده تسعى للتعرف على سبل تحقيق مزيد من التوافق بين القوى وفقًا لمعايير النظام العالمي الجديد، متوجّهًا برسالة إلى الغرب، مفادها ضرورة الإصلاح في ضوء هذا التغيّر الذي نشهده جميعًا.

وتابع، "لقد سبق أن تحدثتُ عن ضرورة التخلي عن حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، من أجل إيقاف أي عضو يسعى إلى انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن ما يحدث من صراعات، سواء في أوكرانيا أو غزة أو لبنان أو السودان، ليست صراعات منفصلة، متسائلًا عن سبب اختلاف الموقف من حرب أوكرانيا وإدانة ما حدث، في مقابل عدم اتخاذ موقف مماثل إزاء ما يحدث في غزة، مؤكدًا أن هذه الفراغات في موازين القوى تمنح فرصة لكل من يسعى إلى إسقاط هذه القوة.

واختتم قائلًا: "إنني أؤمن بالكامل بالدور الإقليمي الذي يمهد لتحقيق التكامل العالمي، كما أثق في دور التحالفات مع المنظمات، ومن بينها الجامعة العربية، في ظل هذا العالم المتقلب، من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار".