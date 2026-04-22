النفط يتراجع بنحو 1% إلى 98 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط نحو 1 بالمئة في تداولات الأربعاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران "لحين تقديم مقترحها".

وتراجع سعر خام برنت 0.4 في المئة إلى 98 دولارا للبرميل، في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 89 دولارا بانخفاض 0.5 في المئة مع حلول الساعة 8:30 تغ.

وتتأثر أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وخلال الأيام الأخيرة عاودت أسعار النفط الارتفاع بسبب غموض بشأن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقبل يوم من شن الحرب كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولارا.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة.

وبالتوازي مع هذه التطورات، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن وفد طهران لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قبل رفع الأسطول الأمريكي الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.

وفي 13 أبريل الجاري، بدأت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت طهران بإعلان إغلاق المضيق الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 في المئة من صادرات النفط العالمية.

وفجر 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران هدنة أسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 11 من الشهر نفسه، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.