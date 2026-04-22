تقرير أممي: كتيبة ليبية سهلت نقل مرتزقة كولومبيين وأسلحة لدعم قوات الدعم السريع في السودان

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن جماعة مسلحة في ليبيا ساعدت في نقل عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، وذلك بعد أيام من الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان.

وأوضح التقرير أن كتيبة "سبل السلام" الليبية سهّلت نقل مجندين، من بينهم مرتزقة كولومبيون، إضافة إلى أسلحة ووقود عبر الحدود لدعم قوات الدعم السريع، ما زاد من تعقيد الصراع المدمر في السودان.

وأضاف التقرير أن الكتيبة كانت جزءا مما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على مناطق في شرق وجنوب ليبيا، وهي مناطق تعاني من الفوضى. وتمركزت أنشطة الكتيبة في مدينة الكُفرة الجنوبية القريبة من حدود السودان وتشاد ومصر، حيث تسيطر على منشآت مهمة، بينها مطار يستخدم في نقل الأسلحة والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

وجاء التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، والذي يغطي الفترة من أكتوبر 2024 حتى فبراير 2026.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، عندما تحول صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.