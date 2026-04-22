انتصار ديمقراطي في فرجينيا الأمريكية بإعادة رسم الدوائر الانتخابية

وافق ناخبو ولاية فرجينيا الثلاثاء على خطة ديمقراطية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، قد تمنح الحزب الديمقراطي حتى 4 مقاعد إضافية في انتخابات منتصف المدة هذا الخريف.



ووفق توقعات شبكة NBC News، يعد هذا الفوز خطوة حاسمة نحو سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب المنقسم بفارق ضئيل.

وحقق الديمقراطيون نجاحا مماثلا في كاليفورنيا، ضمن سباق لإعادة التقسيم الانتخابي بدأ العام الماضي بعد حث الرئيس دونالد ترامب الولايات الجمهورية على تعديل حدود دوائرها.

وعلق الرئيس الأسبق باراك أوباما على النتائج، مشيرا إلى أن فرجينيا دافعت عن الديمقراطية، إذ كان الجمهوريون يحاولون ترجيح كفة الانتخابات، لكنهم فشلوا.

وقال: "تهانينا لولاية فرجينيا! يحاول الجمهوريون ترجيح كفة انتخابات منتصف الولاية لصالحهم، لكنهم لم ينجحوا في ذلك بعد. شكرا لإظهاركم لنا كيف يبدو الدفاع عن ديمقراطيتنا ومقاومة ذلك".