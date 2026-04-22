ينطلق عرض فيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» في دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية ابتداءً من غدٍ الخميس 23 أبريل، بالنسخة العربية المدبلجة باللهجة المصرية، التي يؤدي فيها الفنان نور النبوي صوت بطل الفيلم «عزّام».

وتدور أحداث الفيلم حول ماعز صغير يحلم بأن يصبح بطلًا في لعبة «Roarball»، رغم صغر حجمه، متحديًا التوقعات وقواعد اللعبة، في قصة ملهمة عن الإصرار والسعي لتحقيق الأحلام.

ويشارك في النسخة العربية المدبلجة نخبة من النجوم، من بينهم: «تامر فرج، هشام الشاذلي، عابد عناني، يارا عزمي، أمل عبد الله، وحمدي عباس، إلى جانب صانع المحتوى أحمد نشيط. وتتولى آية حمزة الإخراج الصوتي».

وكانت شركة Sony Pictures Animation، أطلقت الإعلان الرسمي التشويقي للفيلم بنسخته العربية المدبلجة، الذي تصدّر مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عقب طرحه مباشرة، محققًا انتشارًا واسعًا وتفاعلًا لافتًا من الجمهور في مصر والدول العربية.

ونشر الفنان نور النبوي التريلر الخاص بالفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلّقًا: «من وأنا صغير وأنا عايز ألعب في دوري المفرمة مع أخطر الوحوش في أخطر الملاعب، ومش بس ألعب.. عايز أبقى ملك على ولاد زماني».

ويتميّز «معّوز (GOAT)» بطابع كوميدي درامي يُقدَّم باللهجة المصرية، وهو من صُنّاع فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، ما يجمع بين الإبهار البصري والسرد الملهم.