مثيرو الشغب يحرقون حافلتين إحداهما خاصة بالشرطة الإندونيسية في جاكرتا

أحرقت اليوم الأربعاء، مجموعة من مثيرى الشغب حافلتين بغربى جاكرتا إحداهما تابعة للشرطة الإندونيسية، وذلك خلال الاحتجاجات التى يقوم بها أنصار مرشح الرئاسة الخاسر برابوو سوبيانتو لليوم الثانى على التوالى في إطار رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الإندونيسية التى أعلنت أمس الثلاثاء وفاز فيها الرئيس الحالى جوكو ويدودو بفترة رئاسية ثانية .



وذكر موقع ديتيك كوم الإلكترونى الإخبارى الإندونيسى أن حادث حرق الحافلتين وقع خلال قيام قوات الشرطة بدفع أعداد من مثيرى الشغب من مناطق غربى العاصمة جاكرتا إلى وسطها، كما أتلف مثيرو الشغب مركبة أخرى تابعة للشرطة. وأوضح الموقع أنه لم تحدث أى حالات وفاة نتيجة للحادث.



وقُتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في جاكرتا في مواجهات بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين غاضبين يحتجون على خسارة مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية، حسبما قال أنيس باسويدان محافظ جاكرتا اليوم الأربعاء.



ومن ناحية أخرى ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن أنشطة بورصة جاكرتا للأوراق المالية تسير بصورة عادية وأن التعامل في الأسهم والسندات والعملات يجرى بصورة طبيعية رغم استمرار إغلاق العديد من المدارس في مناطق الاضطرابات، وأوضحت بلومبرج أن بعض الشركات سمحت لموظفيها بالعمل من منازلهم .



وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات السياسية الراهنة ربما تقوض جهود الرئيس جوكو ويدودو لدعم النمو الاقتصادى ومعالجة العجز الحالى المرتفع فى الحساب الجارى لإندونيسيا الذى يلقى بثقله على أسعار العملة والأسهم والسندات لإندونيسيا.



وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت أمس الثلاثاء رسميا أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 5ر55% من الأصوات.



وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 5ر44% من الأصوات، حسب الفرز النهائي من جانب لجنة الانتخابات العامة.



ورفض برابوو على الفور النتائج متهما الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو، وأشار إلى أن حملته تملك دليلا على "غش واسع النطاق". وقال إنه سوف يطعن في النتيجة ، وحث أنصاره على التحلي بالهدوء.