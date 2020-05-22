مسؤول باكستانى: نجاة شخصين من حادث تحطم طائرة ركاب قرب مطار كراتشى

ذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية، أن راكبين على الأقل نجيا من حادث تحطم طائرة ركاب من طراز إيرباص ايه 320 تابعة للخطوط الجوية الباكستانية بالقرب من مطار كراتشي .

وتحطمت الطائرة التي كان على متنها 107 أشخاص في منطقة سكنية في مدينة كراتشى الواقعة بجنوب باكستان اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة كانت قادمة من لاهور وكانت على وشك الهبوط في مطار جناح الدولي في كراتشي عندما تحطمت .

وجرى انتشال نحو 12 جثة من الموقع، حسبما قال إسماعيل خوسا، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني، فيما واصل رجال الانقاذ البحث بين الأنقاض.