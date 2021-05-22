أبو مازن يبحث هاتفيا مع أمير قطر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأطلع عباس أمير قطر على "الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي لازال قائماً على شعبنا في الضفة الغربية والقدس".

كما ناقش الزعيمان "تنسيق الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، والذهاب الى مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا بعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد أمير قطر خلال الاتصال الهاتفي، بصمود الشعب الفلسطيني في كل مكان، مؤكدا على مواقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ونصرة شعبها.

وأكد الأمير تميم أن قطر تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتواصل العمل على توحيد الصف الفلسطيني، مشددا على أنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

بدوره، شكر الرئيس عباس، أمير دولة قطر على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا استمرار الجهود لتوحيد الفلسطينيين، لمواجهة التحديات القادمة.