ألمانيا: خطأ في مركز للتطعيم تسبب في تبديل لقاح كورونا لـ17 شخصا

تسبب خطأ في مركز للتطعيم ضد كورونا في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا في إعطاء 17 شخصا لقاح أسترازينيكا بدلا من لقاح موديرنا.

وقالت جمعية التأمين الصحي، اليوم السبت، إنه لم يتبين بعد على وجه الدقة من كان هؤلاء الأشخاص.

وكان قد تم تطعيم 69 شخصا في المركز يوم الثلاثاء الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كلاوس هيكرمان إنه قد تم إبلاغ هؤلاء الأشخاص كتابيا ولم تتمكن الجمعية من إعطاء بيانات عن أعمارهم بالضبط وقالت إن الواقعة مرتبطة بجرعات أولى.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم توصي بإعطاء لقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما مع إمكانية إعطاء هذا اللقاح أيضا للفئات العمرية الأصغر عند الرغبة مع الأخذ بمشورة طبية.

وتقوم مراكز التطعيم في ولاية سكسونيا (التي تقع فيها مدينة كمنيتس) بإعطاء لقاح استرازينيكا بشكل منتظم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كما أنها شرعت منذ فترة قصيرة في إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

وأعربت الجمعية عن أسفها لتبديل اللقاحات، وقالت في بيان:" للأسف تعذر منع حدوث هذا الأمر رغم التدابير العالية للسلامة وآليات الرقابة"، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية على مستوى العاملين بسبب هذه الواقعة، وأضافت أن ملابسات الواقعة ستخضع للمراجعة مجددا وسيتم إصدار تعليمات للعاملين بناء على هذه المراجعة.