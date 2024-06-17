ولي العهد السعودي: يجب وقف حرب غزة فورا وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين



شدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة وقف حرب غزة فورا، داعيا في نفس الوقت "المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال كلمة للأمير محمد بن سلمان، في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم الاثنين، لقادة الدول، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان "كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".