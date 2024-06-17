حكومة الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد مينسر، إن الحرب على قطاع غزة سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها تدمير قدرات حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى منازلهم، وفق تعبيره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أنه «رغم الثمن القاسي الذي ندفعه، هناك حقيقة واضحة يجب أن نتمسك بأهداف الحرب، ونضمن أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل أبدًا.. السابع من أكتوبر لا يمكن أن يتكرر، وعودة المواطنين الإسرائيليين إلى بيوتهم لا تخضع للتفاوض».

وتابع أن الجيش الإسرائيلي أحرق 60 ألف دونم (14830 فدانًا) من الأراضي في شمال قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية، زعم مينسر، أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد عدوان حزب الله، ذاكرا أن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ على بيوت المستوطنين الإسرائيليين في الشمال.

وذكر أنه لا يوجد خلاف على الأرض بين لبنان وإسرائيل، قائلا إن حدود إسرائيل هي تلك التي حددتها الأمم المتحدة، ولا يوجد خلاف على الأرض مع لبنان.

وقال: «ستستعمل إسرائيل كل الوسائل الضرورية لاستعادة الأمن على الحدود الشمالية».

واتهم مينسر حزب الله بـ «الإرهاب»، مردفا: «يعمل (حزب الله) تحت مظلة إيران التي تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور الموقف الأمني ​​في الشمال وانتهاك قرارات مجلس الأمن».