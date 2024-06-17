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زيزو ينضم لغيابات الزمالك أمام فاركو

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 7:59 م

تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حالياً في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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