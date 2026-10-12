يديعوت أحرنوت: ارتفاع عدد مصابي الانفجار قرب الحدود اللبنانية إلى 20

ارتفعت حصيلة المصابين جراء انفجار مخلفات ذخائر في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية، إلى 20 شخصًا، بينهم أربعة في حالة خطيرة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الانفجار وقع أثناء وجود مجموعة من المتنزهين في المنطقة، فيما أفاد موقع «I24 NEWS» أن فرق الإسعاف الإسرائيلية هرعت إلى الموقع لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية تلقي بلاغات عن سماع دوي انفجار بالقرب من بلدة ناؤوت مردخاي، مشيرة إلى توجه قوات من المنطقة الشمالية وخبراء متفجرات إلى الموقع لفحص ملابسات الحادث وتحديد مصدر الانفجار.

وبسبب كثرة الإصابات وخطورة الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة طوارئ جماعية، فيما شاركت قوات أمنية وفرق إنقاذ وإسعاف في التعامل مع المصابين، مع تجهيز مروحيات للإخلاء الطبي.

وبحسب القناة 12 العبرية، تشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع بعدما داس أحد المتنزهين على مخلفات ذخائر أو ركلها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى انفجارها وتناثر الشظايا، وإصابة الموجودين بالقرب منها.

من جانبها، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء» بتلقي بلاغ عند الساعة 14:53 بشأن إصابة متنزهين في الجليل الأعلى، مؤكدة أن أربعة مصابين في حالة خطيرة، بينما تتراوح إصابات الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إن فرقًا كبيرة من المسعفين وسيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة وصلت إلى الموقع، بمشاركة قوات عسكرية، مع الاستعداد لإنزال مروحيات الإسعاف والجيش في المنطقة.

ولا تزال الجهات المختصة تفحص ملابسات الحادث، فيما تتواصل عمليات إسعاف المصابين والتعامل مع تداعيات الانفجار.