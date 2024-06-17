هلل ضيوف الرحمن بصوت مرتفع "اللهم صيبا نافعا.. الله لطيف بعباده" مع إقامة صلاة العصر، حيث بدأت أصوات الرعد والبرق في سماء مكة، وكأن المولى عز وجل أراد اللطف بعباده الذين أتوا إليه من كل بقاع الارض، فهطلت الأمطار بغزارة ودون توقف طيلة فترة صلاة العصر، وامتدت لفترات طويلة بعدها وعلت أصوات الحجيج بعد الصلاة بالتهليل والتكبير، ولم يتوقف الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة.

وواصل الحجيج رمي الجمرات في ظل هطول الأمطار.

وكانت مكة المكرمة قد شهدت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات المطر في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.

وبدت سماء مكة المكرمة صافية في مجموعة من الصور وحصلت على مشاركات عالية حملت عنوان: "الأمطار تسبق الدعوات".

وعلى الرغم من سقوط الأمطار بغزارة، إلا أنها أضفت جمالاً على المشاعر المقدسة، واستقرت الخيام في أماكنها، دون حدوث أي مكروه للحجيج، للدرجة التي تمنى معها متداولو الصور أن يتواجدوا في المشاعر في هذا الجو الجميل.

وكانت السلطات السعودية قد أرسلت عبر تطبيق نسك إلى جميع الحجاج النظاميين، أن وزارة الحج السعودية منعت تفويج الحجاج لرمي الجمرات من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصر اليوم وذلك بسبب تحذيرات وزارة الصحة السعودية من احتمالية إصابة ضيوف الرحمن بضربات الشمس وإجهاد حراري.

من جهتها قامت لجان بعثة وزارة السياحة المنتشرة بمخيمات حجاج السياحة الـ 9 بمشعر منى بإبلاغ مشرفي شركات السياحة لعدم خروج أيا من حجاجها إلى الشارع خلال تلك التوقيتات، حيث تم إبلاغ الحجاج بذلك، على أن يبدأوا في عملية رجم الجمرات بعد الساعة 4 من مساء اليوم.