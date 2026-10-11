رئيس الوزراء السلوفاكي: اتفاق روسيا والولايات المتحدة بشأن الديزل يكشف سذاجة الاتحاد الأوروبي

أشار رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إلى ما وصفه بسذاجة الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقود الديزل.





وكتب فيتسو على مواقع التواصل الاجتماعي:" إن التفاهم بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب... يظهر مدى سذاجة القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي. ستحصل الولايات المتحدة على وقود ديزل أرخص، بينما ستحصل روسيا على إيرادات لخزينة الدولة".

وأضاف فيتسو أن الاتحاد الأوروبي، في المقابل، سيحصل، بحسب تعبيره، على وقود الديزل بسعر يصل إلى 3 يورو، أو سيواجه نقصا فيه، وذلك مكافأة له على ما وصفه بـ"السياسة العسكرية القائمة على الكراهية والعقوبات والوعظ الأخلاقي".

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق بأن فلاديمير زيلينسكي عبر عن غضبه بسبب الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما انتقد زيلينسكي التفاهمات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن رفع القيود المفروضة على الديزل الروسي وتوريد الوقود الروسي إلى الأسواق العالمية.