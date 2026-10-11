شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس بالسمكة الفاسدة، ردا على تلويحها بمزيد من العقوبات على روسيا.





وجاءت تصريحات زاخاروفا على السياسية الإستونية في حديث مع المحلل السياسي في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر غاموف. وكان غاموف قد سأل الدبلوماسية الروسية عن تصريحات كالاس المثيرة للجدل، التي تلوح فيها لروسيا بمزيد من العقوبات.

وقالت زاخاروفا: "قال بلوتارخ: Piscis primum a capite foetat، أي إن السمكة تبدأ بالتعفن من رأسها. وفي أيامنا هذه أضيف إلى هذه الحكمة شطر جديد: والاتحاد الأوروبي يبدأ من كالاس".

وفي وقت سابق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون الاثنين إقرار أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا منذ بدء النزاع في أوكرانيا.