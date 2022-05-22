وزير خارجية الجزائر: قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يحتمل وساطات

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب «لا يحتمل وساطات»، مبرزا أن موقف الجزائر «واضح» بخصوص هذه المسألة.

وبحسب ما نشرته الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، جاءت تصريحات لعمامرة الصحفية، على هامش معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار.

وأوضح الوزير، ردا عن سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال وجود وساطة من طرف المملكة العربية السعودية بين الجزائر والمغرب بالقول: «لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا»، مشيرا إلى وجود «أسباب قوية تحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء، المسؤولية كاملة غير منقوصة».

وأشار إلى أن الجزائر تجمعها بالمملكة العربية السعودية المصالح المشتركة والتوافقات، مضيفًا: «هو نفس الأمر بالنسبة للدول الأخرى، عربية كانت أم افريقية أم غيرها».

وعلى مدى ثلاثين عامًا، ساهم نزاع الصحراء الغربية إلى حد كبير في تعميق هوة الخلاف بين المغرب - الذي يطالب بالسيادة على الإقليم - والجزائر – التي تدعم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» المطالبة باستقلال المستعمرة الإسبانية السابقة عن المملكة.

وفي سياق هذا التوتر المتصاعد بين البلدين، اتخذت الجزائر قرارا بإنهاء الوضع الذي كان قائما مع المغرب، بدءا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة في نهاية أغسطس لعام 2021.