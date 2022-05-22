احتفاء بالرئيس البولندي خلال إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوكراني

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أصبح الرئيس البولندي أندريه دودا، أول رئيس دولة أجنبية يلقي خطابا أمام البرلمان الأوكراني منذ انطلاق الغزو الروسي للبلاد.

وأكد دودا في كلمته، أنه ليس بمقدور أي أحد زعزعة الوحدة بين بولندا وأوكرانيا، وفقا لما أظهره مقطع بث مباشر نشره أحد النواب على حسابه على موقع فيسبوك.

ووقف النواب مرارا لتحية الضيف، وذلك بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان تم الإعلان عن الزيارة التضامنية المفاجئة صباح اليوم، وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها دودا لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.

ويقود دودا حملة من أجل منح الجارة أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وزار الرئيس البولندي بالفعل كييف في أبريل الماضي بعد اندلاع الحرب، والتقى أيضا بزيلينسكي حينها.

وبعد عودته اتهم دودا روسيا بشن "حرب شاملة" ضد أوكرانيا.

ودخل نحو 3.5 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ انطلاق الغزو الروسي في 24 فبراير.

ومنحت بولندا حق اللجوء لأغلب الفارين من أوكرانيا، والذين يقدر عددهم بـ 6.5 مليون لاجئ.

وكان عدد سكان أوكرانيا قبل الحرب عند نحو 44 مليون نسمة.