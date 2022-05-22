حبس عامل وزوجته سرقا سيدة مسنة بأطفيح 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس عامل وزوجته متهمين بسرقة مصوغات ذهبية، من سيدة مسنة في أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابساتها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل وزوجته، لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بسيدة مسنة في أطفيح، وحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة مسنة، أفادت فيه أن شخص مجهول استولى على مشغولات ذهبية كانت ترتديها، مستغلا إقامتها بمفردها، وأشارت إلى أنه كان يخفي وجهه..

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن جار المجني عليه وزوجته وراء ارتكاب الجريمة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.