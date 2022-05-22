مساعد الرئيس الروسي: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات مع كييف، والتي جمدتها أوكرانيا بالكامل.

وقال ميدينسكي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، إن تجميد المحادثات كان من الجانب الأوكراني بالكامل.

وشدد على أن بلاده لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات، مبينا في الوقت ذاته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمانع في عقد اجتماع قمة بين الرؤساء.

وأوضح أن عقد اجتماع قمة بين الرؤساء يلزم له التحضير الجاد، وأن تكون الوثائق ذات درجة العالية من الاستعداد، لافتا إلى أنه يجب أن يجتمع رؤساء الدول للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة.