وزير قطاع الأعمال: 600 مليون جنيه تكلفة مشروع مجمع حلوان

كشف المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن تكلفة مشروع مجمع حلوان، والتي بلغت حوالي 600 مليون جنيه تشمل الآلات الحديثة.

وقال توفيق، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت، إن المشروع يتضمن إنشاء مصنع صباغة وتجهيز وتفصيل، ومصنع نسيج على مساحة 30 ألف متر.

وأضاف: " نعمل في عدد محدود جدا من المنتجات بالنسبة للمنسوجات والملابس الجاهزة، ونترك الموضة وشئون الموضة للقطاع الخاص".

وأشار إلى أنه يتم إعطاء المادة الخام سواء الأقمشة مجهزة ومصبوغة، للقطاع الخاص، بأعلى المستويات وأقل الأسعار".

وأكد وزير قطاع الأعمال، أنه تم عمل شركة تسويق تبيع كافة منتجات الشركات سواء للملابس الجاهزة أو المنسوجات، كما تم افتتاح أول فروع العلامة التجارية "NIT"، بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أنه مع انتهاء الصيف سيكون هناك 5 فروع بين القاهرة والإسكندرية، وتضم باكورة المنتجات المصرية، استعداد للذهاب للخليج العربي.

وأشار إلى أن هناك 3 خطوط للإنتاج للعلامة التجارية "NIT" والتي تضم الملابس البيتي والمنسوجات بمختلف أنواعها، فضلا عن القمصان.