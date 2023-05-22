وزير خارجية النمسا: نحتفظ بقنوات اتصال غير رسمية مع روسيا

يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، مشاورات حول التعامل اللاحق مع روسيا في ظل حربها على أوكرانيا.

وأجرت صحيفة "فيلت" الألمانية بهذه المناسبة مقابلة مع وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرج أوضح فيها استراتيجية بلاده حيال روسيا.

يذكر أن شالنبرج (53 عاما) تولى منصب وزير خارجية النمسا منذ يونيو 2019، كما أنه شغل رجل القضاء منصب المستشار النمساوي في الفترة بين أكتوبر حتى ديسمبر 2020.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيمد يده لمصافحة نظيره الروسي سيرجي لافروف، قال شالنبرج إن الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة له " لكنني لا أستطيع أن أختار شركاء المحادثات، وفي هذا الصدد سأحافظ على الحد الأدنى من متطلبات الآداب الدبلوماسية وربما أمد يدي لمصافحة الوزير لافروف لفترة وجيزة ليس أكثر".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت النمسا تحتفظ بقنوات اتصال غير رسمية مع الحكومة الروسية، أجاب شالنبرج بـ "نعم"، وردا بسؤال حول ما إذا كان هذا الأمر مهم، أجاب أيضا بـ "نعم".

وأوضح شالنبرج أن سبب ذلك هو أن على الغرب أن يواصل الحديث مع روسيا مشيرا إلى أن هذا ما تفعله أيضا الإدارة الأمريكية، "ونحن نضطلع بمسؤولية عالمية. روسيا لم تختف من الخريطة وهي أكبر جار جغرافي للاتحاد الأوروبي، وهي أكبر قوة نووية على هذا الكوكب. موسكو تشغل عضوية العديد من المنظمات الدولية وهي على سبيل المثال لاعب مهم في تنفيذ الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والبيئة".

في الوقت نفسه، قال شالنبرج:" يجب أن نتخذ موقفا واضحا في تعقب مجرمي الحرب الروس في أوكرانيا ومحاسبة القيادة السياسية على جرائم الحرب وجريمة العدوان"، لكنه طالب الغرب بالاستمرار في الحديث مع روسيا واستخدام المنتديات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة من أجل توضيح مواقف الغرب على نحو صريح من خلال الاتصال المباشر.