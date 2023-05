تيباس ردا على فينيسيوس: لن نسمح بتلطيخ سمعة المنافسة

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" على رسالة فينيسيوس جونيور، عقب تعرضه لانتهاكات عنصرية خلال مباراة فالنسيا.

قال تيباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا إسبانيا ولا الليجا عنصريتان، ليس من العدل أن أقول هذا".

أضاف:" في الليجا نقوم بالإبلاغ عن العنصرية وملاحقتها بأقوى طريقة ممكنة في نطاق اختصاصنا".

تابع:" لقد أبلغنا عن 9 حالات من الانتهاكات العنصرية هذا الموسم "ثمانية منهم ضد فينيسيس" نحدد دائمًا المجرمين المسؤولين ونرفع الشكاوي إلى الهيئات ذات الصلة التي لديها سلطة معاقبتهم، بغض النظر عن قلة عددهم، جهودنا لا هوادة فيها".

أتم:" لا يمكننا السماح بتلطيخ سمعة المنافسة التي هى قبل كل شئ رمز للوحدة بين المجتمعات حيث يتم الترحيب بأكثر من 200 لاعب أسود من 42 ناديًا كل أسبوع باحترام وحب من المشجعين، حالات العنصرية نادرة الحدوث "تسعة تقارير" ونحن ملتزمون بالقضاء عليها نهائيًا".

وكان فينيسوس جونيور قد وجه رسالة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لخافيير تيباس بعد تعرضه للعنصرية في مباراة فالنسيا، قائلًا:" مرة أخرى، بدلاً من انتقاد العنصريين، ظهر رئيس "لا ليجا" على وسائل التواصل الاجتماعي ليهاجمني".

وأضاف:" بقدر ما تتحدث وتتظاهر بعدم القراءة، فإن صورة بطولتك تهتز، شاهد الردود على منشوراتك واحصل على مفاجأة، أنا لست صديقك للحديث عن العنصرية، أريد إجراءات وعقوبات، الهاشتاج لا يحركني".

وتعرض فينيسوس جونيور لهتافات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا التي تواجدت في ملعب الميستايا، والتي بسببها دخل اللاعب في مناوشات مع الجماهير الخفافيش ومع بعض من لاعبي الفريق.

