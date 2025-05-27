انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ترشيح الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير اليوم الثلاثاء: «الحقيقة تم طرح اسم رولاني موكوينا لتدريب فريق الزمالك في اليومين الماضيين، لكن بإمارة أيه؟، حد يديني إمارة؟، ده فاز مع فريق صن داونز ببطولة الدوري الأفريقي بس وراح الوداد المغربي لم يحقق أي نجاحات».

وتابع شوبير: «رأيي إن ده كلام كلام وكلاء لاعبين وطرحينه عادي وده بيحصل، لكن أعتقد إن مسؤولي الزمالك لا يفكرون في موكوينا».

وكانت تقارير قد كشفت أن موكوينا من ضمن الأسماء المطروحة على مجلس الإدارة لتدريب الفريق ولكن هناك اعتراضات عليه من قبل مسؤولين في المجلس.

شوبير: «اهدوا شوية على الرمادي ده أعظم إنجازات الزمالك صنعها مدرب مصري»

وأضاف شوبير: «وهطرح سؤال.. أنت جبت أيمن الرمادي ولعب 3 مباريات تعادل مباراتين وكسب مباراة والمباراة الماضية أمام بتروجت بدأت بصماته توضح على الفريق، وأنت جايبه أساسًا عشان مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، طيب ماذا لو فاز الرمادي بالبطولة هل سيبقى؟ هنا تلاقي اللي يقول لك لأ ميبقاش، ليه يا عم؟ عشان مصري، يا سلام ده أنت أعظم إنجازاتك مع مدرب مصري الكابتن محمود أبورجيلة، وكمان مع الكابتن محمود الجوهري».

واختتم شوبير: «اه العرف الأهلي والزمالك بيمسكهم مدربين أجانب بس هو مش قانون يعني، فالدنيا تهدى شوية وخلوا الرمادي يشتغل».