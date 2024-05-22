مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: الدولة الفلسطينية كارثة على إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الأربعاء، إن «الدولة الفلسطينية كارثة على دولة إسرائيل».

وأضاف خلال مشاركته باجتماع لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست، أن «دول العالم تريد إنهاء الحرب في غزة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، قائلًا إن بلاده لن تسمح بذلك.

وبحسب ما نشرته القناة 7 العبرية، انتقد هنجبي، السلوك الأمريكي تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن واشنطن تريد من بلاده وقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل إبرام اتفاق تطبيع للعلاقات مع السعودية.

وأكمل: «طلبت منا الولايات المتحدة عدم الدخول إلى غزة، وعدم الدخول إلى مستشفى الشفاء، وعدم الدخول إلى خان يونس، وطالبونا بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، وطالبونا بعدم الدخول إلى رفح، ولم نوافق على كل هذه المطالب».

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.