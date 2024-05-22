قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، من محافظة الخليل، بينهم أربعة أشقاء، بعد مداهمة العديد من منازل المواطنين وتفتيشها، ومصادرة مصاغ ذهبي ونقود وشيكات من أحد المنازل بمدينة يطا.

وذكر راتب الجبور منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب لخليل، أن قوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم عدة منازل لعائلة الشواهين في يطا، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، ومصادرة نقود وشيكات ومصاغ ذهبي تعود للمواطنين الذين تم اعتقالهم، وهم الاشقاء: ياسر، ناصر، علي، موسى محمد عباده الشواهين، وقد استمرت المداهمة عدة ساعات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وهم: مصطفى علي المناصرة، وعلاء جاد المناصرة، وضياء علي الطرايرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال ناصر البدي من مخيم العروب شمالا، بعد مداهمة منزله.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبا، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.