رئيس وزراء تشاد يقدم استقالة حكومته بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية

قدم رئيس وزراء تشاد سيكسيه ماسرا، استقالته واستقالة الحكومة لافساح المجال أمام تعيين حكومة جديدة بعد خسارته أمام الرئيس محمد إدريس ديبي في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ماسرا قوله، في مذكرة مكتوبة بخط اليد رفعها إلى الرئيس ديبى اليوم الأربعاء إن الحكومة الانتقالية تحت قيادتي حققت هدفها.

وكان ديبي، الذي يحظى بدعم الجيش والذي تولى السلطة في عام 2021، قد حصل على 61% من أصوات الناخبين ليفوز من الجولة الأولى، بينما حصل ماسرا على 19%.

ومن المقرر أن تُقام مراسم أداء الرئيس لليمين الدستورية غدا الخميس، ومن المتوقع أن يحضرها ماسرا.

وقال كاميرون هدسون، وهو زميل في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره واشنطن العاصمة، إن تشكيك ماسرا في نتائج الانتخابات، يجعل من الصعب أن يتم تعيينه رئيسا للوزراء تحت قيادة ديبي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن هدسون قوله في منشور على تطبيق إكس، إن إقدام ماسرا على الاحتجاج على الإدارة الأساسية للانتخابات ونتيجتها يجعل من الصعب تصور أن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء في ظل رئيس غير شرعي.