تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح بسبب الوضع الأمني

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علقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) توزيع الغذاء مؤقتا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء، حسبما كتبت الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وعزت الوكالة تلك الخطوة إلى نقص الإمدادات والوضع الأمني.

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على الحدود مع مصر، وخاصة في شرق المدينة.

وأفاد متحدث عسكري يوم الثلاثاء بأنه تم مرة أخرى تدمير "هياكل إرهابية" مع اكتشاف مخابئ أسلحة تحت الأرض.

ووفقا للمعلومات الإسرائيلية، وصلت 403 شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة يوم الاثنين. ومنذ بداية الحرب، تقول السلطات الإسرائيلية إنه تم تسليم أكثر من 572 ألف طن من المساعدات.