الداخلية: ضبط 14 طن مخدرات و114 سلاحا ناريا وتنفيذ 57 ألف حكم خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 114 قطعة سلاح ناري بحوزة 91 متهما، شملت "15 بندقية آلية، و28 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و68 فردا محليا، و855 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و186 سلاحا أبيض"، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 3 حوادث سرقات سيارات، تنفيذ 56 ألفا و687 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 246 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 13 طنا و901 كيلومخدرات، 18 فدانا و18 قيراطا و11 سهما من مخدر الهيدرو، و11208 قرص مخدر.

كما تم ضبط 19 متهما هاربا، و15 متهما بالبلطجة، و280 دراجة نارية مخالفة، و16 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم