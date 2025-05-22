الطاقة الأمريكية: تحويل 365مليون دولار لتحسين الكهرباء في بورتوريكو

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أنه سوف يتم تحويل 365 مليون دولار، كان قد تم تخصيصها في الأصل لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في بورتوريكو، لتحسين شبكة الكهرباء المتهالكة في الجزيرة، مما أثار استنكارا واسعا قبل أيام قليلة من بدء موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي.

كان قد تم تعليق الأموال في الأسابيع الأخيرة، حيث لم تلتزم وزارة الطاقة بالمهلة المحددة لوضع اللمسات الأخيرة على عقود بقيمة 365 مليون دولار سوف تشهد تركيب أنظمة للطاقة الشمسية تعمل بالبطاريات في العيادات الصحية ووحدات الإسكان العامة في بورتوريكو.

وكان قد تم تخصيص هذه الأموال لهذا الغرض في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إنه سوف يتم استخدام الأموال "لدعم التقنيات التي تهدف لتحسين مرونة النظام واستجابته، وتدفق الطاقة والتحكم فيها، وقوة المكونات، وأمن الإمداد، والسلامة".

ولم يتضح بشكل دقيق الكيفية التي سوف يتم بها استخدام الأموال أو الأشخاص الذين سوف يقررون نوعية المشاريع التي سيتم تمويلها.

ولم يرد المتحدث باسم وزارة الطاقة على الفور على رسالة للتعليق.