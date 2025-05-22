 الزمالك يهزم الترجي ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يهزم الترجي ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 10:12 م

تأهل نادي الزمالك لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30-22، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين في الشوط الأول، والذي تفوق فيه الزمالك بفارق هدف وحيد 14-13، قبل أن يفرض الزمالك سيطرته على الشوط الثاني من المباراة ويحسمها لصالحه بنتيجة 30-22.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، بعدما تأهل الأهلي في وقت سابق بالفوز على منتدى درب السلطان المغربي، في نصف النهائي الثاني.


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