الزمالك يهزم الترجي ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

تأهل نادي الزمالك لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30-22، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين في الشوط الأول، والذي تفوق فيه الزمالك بفارق هدف وحيد 14-13، قبل أن يفرض الزمالك سيطرته على الشوط الثاني من المباراة ويحسمها لصالحه بنتيجة 30-22.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، بعدما تأهل الأهلي في وقت سابق بالفوز على منتدى درب السلطان المغربي، في نصف النهائي الثاني.