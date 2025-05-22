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استيقظ سكان القاهرة اليوم الخميس مجددًا على هزة أرضية جديدة، قادمة أيضًا من اليونان. الزلزال وقع بعد حوالي 20 دقيقة من الساعة 6 صباحًا، وبلغت قوته 6.24 درجة على مقياس ريختر، بعمق 68.91 كم.

الكثير من الناس يتساءلون: كيف تحدث الزلازل؟ يجيب التقرير التالي على هذا السؤال، وفقًا لما ورد في موقع "Encyclopedia Britannica".

طبقات الأرض

تتكون الأرض من ثلاث طبقات رئيسية: القشرة، الوشاح، اللب، والنواة.

القشرة: هي الطبقة الخارجية للأرض، وتنقسم إلى نوعين:

القشرة القارية: تقع تحت اليابسة (القارات)، وتكون سميكة، وتتراوح بين 25 و70 كيلومترًا، وتُعد الجبال أسمك أجزائها.

القشرة المحيطية: تقع تحت المحيطات، وتكون رفيعة جدًا، وتتراوح بين 5 و10 كيلومترات.

الوشاح: يقع تحت القشرة، ويمتد إلى عمق 2890 كم، وتنتقل موجات الزلازل عبر هذه الطبقة.

اللب: هو الحد الفاصل بين الوشاح والنواة، ويقع على عمق حوالي 2900 كم.

النواة: تتكون من الحديد، ويكون الجزء الخارجي منها في حالة سائلة.

كيف يحدث الزلزال؟

تكوّن كل من القشرة والوشاح العلوي ما يُعرف بـ "الصفائح التكتونية"، وهي في حالة حركة مستمرة. في بعض الأحيان تنزلق فوق بعضها أو تتكسر، مما يؤدي إلى إطلاق طاقة كامنة في القشرة الأرضية، فتنتقل هذه الطاقة عبر الصخور في شكل موجات زلزالية، ويحدث الزلزال عند حدود الصفائح، أو ما يُعرف بالصدوع.

ما هي أسباب الزلازل؟

تحدث الزلازل لأسباب طبيعية أو بفعل النشاط البشري. قد تتسبب حركة الصخور المنصهرة تحت البراكين في حدوث زلازل. كما يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن احتجاز كميات هائلة من المياه خلف السدود الكبيرة إلى زلازل طفيفة. كذلك قد تُسبب الانفجارات النووية تحت الأرض وحفر المناجم هزات أرضية.

أين تحدث الزلازل؟

تقع أغلب الزلازل على طول حدود صفائح القشرة الأرضية، وهي ما تُعرف بالصدوع، وتُعد مناطق التقاء الصفائح التكتونية. ومع ذلك، يحدث عدد قليل من الزلازل في داخل الصفائح نفسها وليس على أطرافها.

أحزمة الزلازل

أحزمة الزلازل هي مناطق جغرافية ضيقة على سطح الأرض تتركز فيها أغلب الأنشطة الزلزالية، نتيجة لحركة الصفائح التكتونية ووجود صدوع جيولوجية. وتتمثل في حزامين رئيسيين:

حلقة النار: تقع في المحيط الهادئ على طول السواحل الغربية لأمريكا الشمالية والجنوبية، وتمتد عبر جزر آسيا. وسُميت كذلك لكثرة النشاط البركاني فيها، وتحدث فيها 80% من زلازل العالم.

حزام البحر الأبيض المتوسط: أقل نشاطًا من سابِقه، ويقع بين أوروبا وشمال إفريقيا، ويمتد عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط ويشمل أجزاء من آسيا.

شدة الزلازل

يتوقف الإحساس بالزلزال على حجمه، وشدته، وعمقه. ويصنف العلماء الزلازل بحسب قوة ومدة الموجات الزلزالية كما يلي:

زلزال طفيف: تتراوح قوته بين 3 و4.9 درجات على مقياس ريختر.

زلزال متوسط إلى قوي: تتراوح قوته بين 5 و6.9 درجات.

زلزال كبير: تتراوح قوته بين 7 و7.9 درجات.

زلزال مدمر: تبلغ قوته 8 درجات أو أكثر.