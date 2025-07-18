باع بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني محفظة قروضه الفرنسية البالغة قيمتها 6.7 مليار يورو "7.8 مليار دولار" إلى اتحاد شركات "كونسرتيوم" يشمل فرعه السابق في فرنسا.

وقال البنك الموجود مقره في لندن، إن فرعه الأوروبي توصل إلى اتفاق أولي لبيع محفظة القروض التي انخفضت قيمتها في وقت سابق من العام الحالي بنحو 1.2 مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المتوقع أن يُنهي كونسرتيوم سي.سي.إف لذي يضم أيضًا شركة التأمين البريطانية روث إيزي لايف الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي. وتشمل المحفظة في الغالب قروضا سكنية، ولكنها تشمل أيضًا قروضًا للأفراد. وصرح بنك إتش.إس.بي.سي في فبراير بأنه "يُسوّق" المحفظة بنشاط. وقد باع البنك البريطاني أنشطته في قطاع التجزئة الفرنسي العام الماضي إلى شركة ماي مني جروب، التي أُعيدت تسميتها لاحقًا إلى سي.سي.إف.

وقال البنك البريطاني، إن عملية البيع الأخيرة ستساعده على التركيز على أن يصبح لاعبًا أكبر كبنك يخدم الشركات والمؤسسات.

وأشار إتش.إس.بي.سي في بيان، إلى أنه يركز بصورة متزايدة على ريادته وحصته السوقية في المجالات التي يتمتع فيها بميزة تنافسية واضحة، وفي المجالات التي توجد فيها أعظم فرص النمو ودعم العملاء.