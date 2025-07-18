أمريكا: اتهام شاب بقتل امراة تمارس رياضة التجديف في ولاية مين

وجهت السلطات في ولاية مين الأمريكية اليوم الجمعة، تهمة القتل لشاب، 17 عاماً، في حادث تجديف.

وعثرت السلطات على جثة الضحية، سانشاين ستيوارت، 48 عاماً، من تينانتس هاربور، في وقت سابق من الشهر الجاري في بركة كروفورد ببلدة يونيون، التي تقع على مسافة 80 ميلاً "130 كيلومتراً" شمال بورتلاند.

وأثارت الجريمة صدمة ورعباً في المجتمع الأمريكي، حيث تُعتبر الرحلات إلى البركة والمخيمات القريبة منها نشاطاً شائعاً خلال فصل الصيف.

ذكرت شرطة ولاية مين أنه تم اعتقال الشاب في يونيون ليلة الأربعاء.

وأعلن مكتب النائب العام للولاية، اليوم الجمعة، أنه تم اتهام الشاب بارتكاب جريمة قتل واحدة، دون الكشف عن هويته أو تحديد موعد مثوله أمام المحكمة.