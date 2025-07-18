تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعا بسيطا في تعاملات ظهيرة اليوم الجمعة، لتظل قريبة من مستوياتها القياسية وتتجه نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بفضل تحقيق المزيد من الشركات الأمريكية الكبرى أرباح أقوى من توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع خلال تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه أمس إلى مستوى قياسي جديد. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 207 نقاط أي بنسبة 0.5% بحلول الساعة الـ12:43 دقيقة ظهرا تقريبا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1% بعد وصوله إلى مستوى قياسي في ختام تعاملات أمس.

وارتفع سهم شركة نورفولك ساذرن بنسبة 2.5% بعد أن أفاد مصدر لوكالة أسوشيتد برس بأنها تجري محادثات مع شركة يونيون باسيفيك بشأن صفقة اندماج لإنشاء أكبر خط سكة حديدية في أمريكا الشمالية، يربط بين الساحلين الشرقي والغربي. إلا أن أي صفقة من هذا القبيل ستواجه على الأرجح تدقيقًا صارمًا من الجهات التنظيمية الأمريكية. وانخفض سهم يونيون باسيفيك بنسبة 1.6%.

في الوقت نفسه كانت اثنتان من الشركات ذات الثقل في السوق قد أعلنتا عن أرباح أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي. وانخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.1%. وقال المحللون إنه ليس من المفاجئ أن يكون السهم بطيئًا على الرغم من إعلان الشركة تحقيق أرباح فاقت التوقعات. فقد ارتفع بالفعل بنسبة 43% خلال العام حتى الآن أي ستة أضعاف مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

كما قدمت أمريكان إكسبريس تقرير أرباح أفضل من المتوقع، لكن سهمها خسر 2.7%. وأشار المحللون إلى تباطؤ النمو في بعض الاتجاهات الأساسية، مثل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني التي أصدرتها.