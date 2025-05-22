 ملك الأردن والشرع يؤكدان أهمية تعزيز الأمن على الحدود - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 6:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن والشرع يؤكدان أهمية تعزيز الأمن على الحدود

وكالات
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 6:44 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 6:44 م

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على أهمية تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.


وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بحثه خلاله الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة، حيث أكد ملك الأردن على "ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسوريا والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

وأكد الجانبان، أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وتعزيز أمن حدود البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الملك عبد الله الثاني على وقوف بلاده إلى جانب السوريين في إعادة بناء بلدهم ودعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار ملك الأردن إلى "أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في تأسيس وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة".

وبدوره، أشاد الشرع، بمواقف الأردن، الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا.

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