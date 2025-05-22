وزير المالية الألماني يرى إشارات إيجابية في الصراع الجمركي مع الولايات المتحدة

يرى وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، عقب المحادثات بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7)، إشارات إيجابية في الصراع الجمركي مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في منتجع بانف الكندي، اليوم الخميس، إنه يرى في نظيره الأمريكي مساعٍ بناءة للغاية وموجهة نحو الحلول.

وأضاف: "هذه علامة جيدة"، مشيرا إلى أنه لم يكن من الواضح في كثير من الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة ما إذا كان الأمريكيون يريدون إيجاد حل.

كما أجرى كلينجبايل، محادثات ثنائية مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت في بانف.

ووصف كلينجبايل، محادثاته بأنها بداية جيدة، مضيفا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى.

وقال: "كنا متفقين على وجه الخصوص على أننا نريد إيجاد حلول"، مضيفا أنه تبقى الآن بضعة أسابيع يتعين خلالها تحقيق ذلك من خلال المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والجانب الأمريكي.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية مرتفعة على السلع من جميع أنحاء العالم، وتسبب في حالة إضافية من عدم اليقين؛ بسبب التراجع عن بعضها.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

وقال كلينجبايل، إن الاجتماع أوضح أيضا أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على التضامن والدعم الكبير من دول مجموعة السبع.

وأضاف: "هذه أيضا علامة مهمة على التضامن والتعاون"، مشيرا إلى أن هناك أيضا استحسانا لخطط الحكومة الألمانية الجديدة لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو.