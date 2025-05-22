انطلاق فعالية اليوم العربي للتنمية المستدامة بالجامعة العربية

بدأت منذ قليل فعالية اليوم العربي للتنمية المستدامة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة كل من ولي عهد إمارة الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ورئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

كما يشارك في الاحتفال عدد من ممثلي الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، كما سيتم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي المنشود، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.