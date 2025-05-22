الجيش السوداني يعلن العثور على مقابر جماعية في أم درمان لمواطنين اختطفتهم قوات الدعم السريع

أعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح الخميس، العثور على مقابر جماعية في أم درمان لمواطنين اختطفتهم قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «أطلقت سراح عدد كبير من المواطنين ومتقاعدين من القوات النظامية، اعتقلتهم مليشيا الدعم السريع على أساس عرقي من داخل منازلهم، دون ذنب اقترفوه، واحتفظت بهم داخل مدرسة بمنطقة الصالحة دروعا بشرية في أوضاع غير إنسانية».

وأشارت إلى أن «عدد المعتقلين بلغ 648 مواطنًا، استشهد منهم 465 بسبب الإهمال ونقص الطعام والعلاج والدواء وتم دفنهم في مقابر جماعية، بعضها يحتوي على أكثر من 27 شهيدا»، بحسب البيان.

وخلفت الحرب الأهلية الوحشية في السودان، والتي دخلت الآن عامها الثالث، عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين، حتى صارت «أكبر أزمة إنسانية في العالم»، وسط تجاهل عالمي.