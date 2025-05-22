ارتفاع البتكوين إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين في تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد تماما، بفضل التفاؤل بإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية في الولايات مما عزز آمال في وضوح الإطار التشريعي لهذه العملات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم اليوم بنسبة 6ر2% إلى 109730 دولارا للوحدة الواحدة، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله في أعقاب تنصيب الرئيس ترامب يوم 20 يناير الماضي. كما ارتفعت العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر وإكس.آر.بي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عملة البتكوين وسوق العملات المشفرة عمومًا شهدت انتعاشًا في الأسابيع الأخيرة بفضل العوامل التنظيمية الداعمة، بما في ذلك مشروع قانون العملات المشفرة المطروح في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن تخلت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين عن معارضتهم له يوم الاثنين الماضي. ومن المقرر الآن مناقشة مشروع القانون التنظيمي المدعوم من قطاع العملات المشفرة في مجلس الشيوخ، حيث تأمل مجموعة من الحزبين في إقراره خلال الأسبوع الحالي.

وقال مايكل نوفوجراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال، في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج اليوم: "إنه تحول في النهج من جاري جينسلر وهيئة الأوراق المالية والتداول إلى إدارة ترامب التي احتضنت قطاعنا. وقد ساهم ذلك في إطلاق العنان للحماس هنا وفي الخارج".

وتمت مراجعة بنود التشريع المقترح لتشمل قيودًا أكثر صرامة على غسل الأموال، والجهات المصدرة الأجنبية، وشركات التكنولوجيا، وتحسين حماية المستهلك. كما يتضمن خضوع الجهات المصدرة المحلية والأجنبية للقواعد نفسها.

اعتبر بعض المشاركين في السوق البتكوين ملاذًا آمنًا خلال اضطرابات الأسواق المالية التي أثارها فرض ترامب للرسوم الجمركية. وقد اكتسب هذا التوجه زخمًا مؤخرًا، مع تركز مفاوضات الميزانية الأمريكية المتعثرة في الكونجرس.