أعلن مانشستر ​سيتي الإنجليزي اليوم، الجمعة، رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا في نهاية الموسم، بعد ⁠عقد من الزمن ​من توليه المسؤولية، ​مما يضع حدا لواحدة من أنجح الحقب في تاريخ ​كرة القدم الإنجليزية.

وفاز ​جوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي ‌في ⁠عام 2016، بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ​كأس ​الاتحاد ⁠الإنجليزي ثلاث مرات، وخمسة ألقاب ​في كأس الرابطة ​الإنجليزية ⁠المحترفة، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، ⁠لكن ​الفريق لم ​يفز بالدوري في منذ عامين.

ورغم رحيله عن تدريب مانشستر سيتي، سيواصل بيب علاقته بمجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال توليه منصب سفير عالمي، وسيشمل دوره تقديم المشورة الفنية لأندية المجموعة، والعمل على مشاريع وشراكات محددة.