قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة واعتدال الأجواء، نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، أن هذه الأجواء تؤدي إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية أحيانًا على أقصى غرب البلاد.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لامتداد الأمطار إلى بعض المحافظات الداخلية، مؤكدة أن تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط يسهم في اعتدال درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية خلال فترات النهار، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب المحافظات، بينما تكون الأجواء معتدلة بشكل أكبر على المناطق الساحلية.

وأضافت أن الطقس خلال فترات الليل يكون معتدلًا إلى مائل للبرودة، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية إلى وجود نشاط نسبي للرياح، ما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.