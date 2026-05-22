أكد شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، ارتباطه الكبير بالقلعة البيضاء، مشددًا على رفضه اللعب لصالح النادي الأهلي، خلال فترة تواجده في الدوري المصري.

وقال بانزا، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إنه يعشق الزمالك، ولن يرتدي قميص أي نادٍ داخل مصر سوى الفريق الأبيض.

واستعاد اللاعب الأنجولي واقعة خروجه من الملعب خلال مواجهة زد، قائلًا: «طلبت من الحكم الرابع الذهاب إلى الحمام، وعندما عدت وجدت أن الأمر أصبح حديث الجميع».

وعن علاقته بزملائه، أوضح بانزا أن علاقته بـناصر منسي قوية للغاية، مضيفًا: «هو أسطورة بالنسبة لي، وهناك أجواء مميزة بيننا في التدريبات لكسر الحواجز».

وأشار إلى أن حسام عبد المجيد وعمر جابر من أقرب اللاعبين إلى قلبه داخل الفريق.

وتطرق بانزا إلى ركلة الجزاء التي أهدرها حسام عبد المجيد أمام الأهلي، مؤكدًا أنه شعر بالحزن لأنها أثرت على مجريات اللقاء، لكنه شدد على أن مثل هذه الأمور واردة في كرة القدم ولم تكن مقصودة.

كما تحدث عن قوة المنافسة في الدوري المصري، قائلًا إن الصراع مع الأهلي وبيراميدز صعب، في ظل قوة الفريقين والتاريخ الكبير للمواجهات، خاصة بين الأهلي والزمالك.

وعن اللاعبين الذين يتمنى اللعب بجوارهم، أبدى بانزا إعجابه بـإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن اللعب بجوار زيزو كان سيكون أمرًا رائعًا، لكنه لا يمانع في مواجهته حاليًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد: «لا أريد اللعب للأهلي، الزمالك هو ناديّ المفضل، وأعشقه، ولن ألعب في مصر إلا بقميصه».