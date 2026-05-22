بلومبرج: إيران دمرت خُمس مخزون طائرات ريبر الأمريكية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة بدون طيار "درون" أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" منذ بداية الحرب، في خسائر غير مسبوقة تُقدر بنحو مليار دولار تقريبا.

وتحدث التقرير عن خسائر كبيرة لحقت بهذا السلاح الجوي، إذ تمثّل الطائرات المدمّرة نحو 20% من إجمالي مخزون هذا النوع من الطائرات غير المأهولة لدى وزارة الحرب الأمريكية قبل اندلاع المواجهات.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن عددا من الدرونز أُسقط أثناء تنفيذ مهام جوية بواسطة نيران إيرانية، فيما دُمر بعضها الآخر على الأرض نتيجة هجمات صاروخية أو حوادث مرتبطة بالعمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين.

وتُعدّ طائرات "إم كيو-9 ريبر" من أبرز الطائرات الدرونز الهجومية والاستطلاعية المتطوّرة التي تستخدمها الولايات المتحدة في عمليات المراقبة والاستهداف.

ونوه التقرير إلى أن خسائر طائرات "ريبر" تمثل جزءا من حصيلة خسائر أكبر تكبّدتها الولايات المتحدة في الطائرات خلال الحرب، إذ تشير تقارير صادرة عن "الكونجرس" الأمريكي إلى أن واشنطن فقدت أو تضررت لديها نحو 42 طائرة إجمالا تقارب قيمتها 2.6 مليار دولار، ويشمل ذلك مقاتلات، وطائرات تزويد بالوقود، ومنصات استطلاع، إلى جانب طائرات " ريبر".