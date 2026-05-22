عقوبات أمريكية على قائد بالشرطة التنزانية بشأن انتهاكات حقوقية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساعد مفوض الشرطة التنزانية فوستين جاكسون مافويلي، وحظرت دخوله إلى الأراضي الأمريكية، مستشهدة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوة الشرطة.

وجاءت العقوبات التي أعلنت أمس الخميس، عقب الانتخابات العامة التي شهدتها تنزانيا في أكتوبر والتي فازت فيها الرئيسة سامية صولوحو حسن بفترة ولاية بالحصول على 97% من الأصوات بعد حملة إجراءات صارمة بحق رموز المعارضة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في ديسمبر الماضي إن البلاد تراجع علاقاتها مع تنزانيا بشأن العنف الانتخابي والقمع.

وأضاف روبيو أن العقوبات المفروضة على مساعد مفوض الشرطة مافويلي تستند إلى معلومات موثوقة أنه ضالع في الانتهاكات الحقوقية.

وتابع في بيان: "قبل عام، قام أفراد من (الشرطة التنزانية) باحتجاز وتعذيب، والاعتداء جنسيا، على الناشطة الأوغندية أجاثر أتوهير والناشط الكيني بونيفاس موانجي اللذين كانا في دار السلام لمتابعة محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو".

وأُلقي القبض على الناشطين الاثنين واحتجزا في تنزانيا في مايو العام الماضي. وقالا إنهما تعرضا للتعذيب على يد مافويلي بينما كانا متحتجزين قبل إطلاق سراحهما بالقرب من الحدود الكينية التنزانية.

وخلصت لجنة عينتها الرئيسة صولوحو للتحقيق في العنف ما بعد الانتخابات أن 158 شخصا قتلوا وأصيب الآلاف. وتعتقد المعارضة أن أرقام الضحايا أعلى بكثير في أول مظاهرات عنيفة كبيرة في البلاد خلال عقود.