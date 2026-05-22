الأهلي يحيي ذكرى حصوله على جائزة نادي القرن الأفريقي

استعاد النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، ذاكرة استلامه جائزة نادي القرن الأفريقي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي مثل هذا اليوم من عام 2001 تسلم صالح سليم، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جائزة نادي القرن الأفريقي في حفل ضخم أقيم في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتسلم "المايسترو" الجائزة بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

الأهلي جاء في المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغاني بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميروني برصيد 27 نقطة في المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.